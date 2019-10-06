Erhürman eleştiri ve önerileri yanıtladı: 'Siyasi kurultay toplanmasını öneriyorum...'

Erhürman yapılan öneriler ile ilgili siyasi kurultay önerdi.

'Önerileri olan arkadaşların önerileri dikkate alacağız. Seslerin yeterince duyulamadığı, insanların görüşlerini aktaramadığı bir ortamda değil, görüşlerini rahatça ortaya koyacağı toplantı olarak tasarlanmaktadır. Partinin yeni programının ortaya çıkmasında sağlıklı bir ortam yaşandıktan sonra hazırlanmasıdır. Bu karar tasarısına olumlu oy verip, siyasi kurultayı toplaması için bu öneriye destek vermesini talep ediyorum.'