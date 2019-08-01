Erhürman: Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri kan dondurucu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 ay önce Ercan Havaalanı Karakolu'nda yaşanan polis şiddetiyle ilgili İdari soruşturma da, adli soruşturma da hızla tamamlanmalı çağrısından bulundu.

Dün sosyal medyada yayılan polis şiddeti görüntüleriyle ilgli konuşan Erhürman, "Bu uygarlık kaybı görüntüleri başka şeyleri de gündeme getirmeli. Polisin çalışma koşulları, öfke kontrolü, hizmet içi eğitimler, gerekli durumlarda hızlı ve kararlı bir ayıklama konularında kapsamlı çalışma şart" ifadesinde bulundu.



Erhürman şunları kaydetti:

