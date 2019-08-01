Erhürman: Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri kan dondurucu

Dün sosyal medyada yayılan polis şiddeti görüntüleriyle ilgli konuşan Erhürman, "Bu uygarlık kaybı görüntüleri başka şeyleri de gündeme getirmeli. Polisin çalışma koşulları, öfke kontrolü, hizmet içi eğitimler, gerekli durumlarda hızlı ve kararlı bir ayıklama konularında kapsamlı çalışma şart" ifadesinde bulundu.
Erhürman şunları kaydetti:
Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri kan dondurucu. İdari soruşturma da, adli soruşturma da hızla tamamlanmalı. Ama bu uygarlık kaybı görüntüleri başka şeyleri de gündeme getirmeli. Polisin çalışma koşulları, öfke kontrolü, hizmet içi eğitimler, gerekli durumlarda hızlı ve kararlı bir ayıklama konularında kapsamlı çalışma şart.
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