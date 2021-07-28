Erhürman: “Esas mesele, 'Kıbrıs Türk Devleti'yle ilgili kimsenin bir bilgisinin olmaması!"

İşte açıklama;

20 Temmuz törenleri dolayısıyla yapılan konuşma ve açıklamalarda satır aralarında dikkat çeken bir unsur da "Kıbrıs Türk Devleti" vurgusuydu. KKTC değil, "Kıbrıs Türk Devleti"...

Bu kavram Annan Planı'nda vardı ve federasyon içerisindeki iki kurucu devletten biri olan Kıbrıs Türk kurucu devletinin adı olarak geçiyordu. Hatta Kıbrıslı Türkler Annan Planı'na evet dedikten sonra İslam Konferansı Örgütü artık KKTC'nin, Örgüt faaliyetlerine "Kıbrıs Türk Müslüman toplumu" adıyla değil, Plan'daki "Kıbrıs Türk Devleti" adıyla katılmasına karar vermişti.

Bu mudur “Kıbrıs Türk Devleti”? Başka bir şey midir? Nedir? Ama esas mesele “gündemde olan” bu konuyla ilgili yetkili makamlar başta olmak üzere buralarda kimsenin bir bilgisi olmaması!!! İrade derken tam da bunu kast ediyoruz!