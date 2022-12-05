Erhürman: Et fiyatlarında ucuzlama değil, artış görüldüğünü öğrendik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman et fiyatlarının düşmediği, aksine et fiyatlarına artış yapıldığını kaydetti.

Erhürman'ın sosyal medya açıklaması şu şekilde:

Belli ki birileri "algı"nın etkisini abartmaya başlamış. "Hükumet" müdahale etmiş de et fiyatları ucuzlamış! Oysa sabahleyin ilgili taraflarla yaptığımız görüşmelerde böyle bir şeyin olmadığını, hatta artış bile görüldüğünü öğrendik.

Bir komedidir gidiyor! Ama artık farkına varın ki kimsenin gülecek hali kalmadı!