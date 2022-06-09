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Erhürman: Euro dizele 5 TL'ye yakın zam. Bu, üreticileri fena vurur

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Erhürman: Euro dizele 5 TL'ye yakın zam. Bu, üreticileri fena vurur
Erhürman: Euro dizele 5 TL'ye yakın zam. Bu, üreticileri fena vurur

İşte CTP genel Başkanı Tufan Erhürman'ın sosyal medya hesabından akaryakıt zammı ve üretim ilişkisi ile ilgili yaptığı açıklama;

Euro dizele 5 TL'ye yakın zam. Bu, üreticileri fena vurur. Pek çok üreticiyi bitme noktasına getirir, bitmeyen de bu girdi maliyetini fiyatlarına yansıtmak zorunda kalır, birçok şey daha zamlanır.

Üreticiyi akaryakıt konusunda planlı ve denetimli şekilde desteklemek zorundasınız.

Bu asla popülist bir söylem değil bu arada! Çünkü bu desteği vermezseniz, üretimden kopacaklarla ve piyasada oluşacak hayat pahalılığı ile birlikte Maliyenin hem kısa hem de orta vadedeki kaybı şimdi vermesi gereken destekten çok daha büyük olacak!

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