Erhürman: Federal çözüm gerçekçi tek çözüm

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı ile faydalı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Erhürman, Türk tarafının hem Annan Planı ve sonrasındaki süreçte, hem de Crans Montana’da çözüm iradesini çok açık şekilde ortaya koyduğunu ancak Crans Montana’da buna çok da hazırlık olmayan bir Kıbrıs Rum tarafı ile karşılaştıklarını kaydetti.

Erhürman, dünkü açıklamaları ve AB Müktesebatı’nın Kuzey’de uygulanması için oluşturulan AB Komitesi’nin çalışmalarının askıya alınması için yazılan yazı göz önüne alındığında, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in çözüme ulaşma konusunda hazırlıklı olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

CTP olarak iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün gerçekçi tek çözüm olduğu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardıklarını dile getiren Erhürman, toplantıda, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin belirleyici gündem olacağı bir dönemde neler yapabileceğini de görüştüklerini anlattı.