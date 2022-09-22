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Erhürman: Federasyonu ve iki devletli çözümü her platformda tartışmaya açığız

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Erhürman: Federasyonu ve iki devletli çözümü her platformda tartışmaya açığız
Erhürman: Federasyonu ve iki devletli çözümü her platformda tartışmaya açığız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Bazı UBP milletvekili arkadaşlar bize ‘iki devletli çözüm konusunda birlikte çalışma çağrısı’nda bulunduklarını söylüyorlar” diyerek, şöyle devam etti:

“Biz, federasyonun ne olduğunu, siyasi eşitliğin ne anlama geldiğini, federasyonda egemenliğin nasıl paylaşıldığını, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki devletli çözümün mümkün olup olmadığını, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu neden tek gerçekçi çözüm modeli olarak gördüğümüzü her platformda tartıştık. Bundan sonra da her platformda, bilgi temelli bir biçimde bütün bunları tartışmaya açığız.”

“Gelin bilgiyi temel alarak kamuoyu önünde bir daha tartışalım” ifadelerini kullanan Erhürman, “Samimiyet varsa, bu ülkenin, bu halkın geleceği için hangi konuda "birlikte çalışabileceğimize" yine hep birlikte karar veririz!” dedi.

 

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