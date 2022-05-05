Erhürman: Gayri resmi bir sohbetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay‘ın olduğu üçlü görüşmenin “memleketin genel durumuyla” ilgili olduğunu söyledi

Erhürman devamla;

Sayın Sucuoğlu böyle bir sohbet ve değerlendirme yapmak istedi. Memleketin ve memleket demokrasisinin genel durumuyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının böyle bir daveti olduğu zaman buna katılım gösteririz. Ersin bey siyasi partilere de gerekli daveti yaptı. Bizim pozisyonumuz geçen seferden de açıktır ve Ersin bey ile görüşmede yine bunu dile getireceğiz” diyerek, “Kimse bu durumdan bir hükümet kurma senaryosu çıkarmasın. Bu bir seçim ya da hükümet, ya da bir pazarlık görüşmesi değildi” yorumunda bulundu.