Erhürman: Geçiş kapılarındaki anlaşmazlık ne?

"Birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı?"

İşte açıkama;

Türk tarafı "ada içi sınır geçiş kriterleri"ni açıkladı. Rum basınında yer alan habere göre, "sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı".

Rum tarafı önerilerini bir ay önce sunmuş. Birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı? İhtiyacımızın uzmanların belirlediği önlemler çerçevesinde, bir an önce tüm kapıların karşılıklı olarak açılması olduğunu unutmadan tabii!!!

Türk tarafı "ada içi sınır geçiş kriterleri"ni açıkladı. Rum basınındaki habere göre, henüz "ortak zemin bulunamadı".

Rum tarafı önerilerini bir ay önce sunmuş. Yetkili birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu resmen, anlaşılır bir dille açıklayacak mı? — Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 22, 2021

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