Erhürman: Geçiş Kapılarının Açılması Büyük Bir Başarı Olarak Sunulmaya Çalışılıyor

Ana muhalefet Lideri Tufan Erhürman'ın paylaşımı:

Geçiş kapılarının açılması büyük bir başarı olarak sunulmaya çalışılıyor. Ama güneye gelen X turistin güneye giriş koşullarıyla, aynı kişinin kuzeye geçiş koşulları farklı. Oysa kapılar açık olduğuna göre bir tarafta bulaşın yayılması diğer tarafı da etkileyecek demektir.

Marifet zaten açılması gereken kapıları geciktirerek açmak değil, baştan beri yapılması gereken işi, pandemiyle mücadeleyi tüm adada koordineli bir biçimde yürütmeyi hiç olmazsa bundan sonrasında başarmak. Güney için riskli olan neyse kuzey için de riskli olan o. İki Toplumlu Teknik Komite bunun için var. Turizmi, esnafı iddia ettiğiniz kadar düşünüyorsanız yapmanız gereken bu. Yönetmeye niyetiniz varsa tabii!!! #yönetmiyorsunuz