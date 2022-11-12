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Erhürman: Geçitkale’deki Kıt Kaynaklarla Yapılan İşler Ortada

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Erhürman: Geçitkale’deki çağdaş belediyecilik anlayışını Serdarlı’ya da taşıyacağız!
Erhürman: Geçitkale’deki Kıt Kaynaklarla Yapılan İşler Ortada

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitkale’deki çağdaş belediyecilik anlayışlarını Serdarlı’ya da taşıyacaklarının altını çizdi. Geçitkale ve Serdarlı’yı ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Geçitkale Belediye Başkanı, Geçitkale-Serdarlı CTP Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş’a bazı milletvekilleri de eşlik etti. Bölge halklarının sıkıntılarını dinleyen CTP Genel Başkanı ve beraberindeki heyet, çözüm önerilerini de paylaştı. Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, “Geçitkale’deki belediyecilik, bütçe yönetimi ve kıt kaynaklarla yapılmaya çalışılan iş ortadadır. Yapmamız gereken şey, Geçitkale’deki belediyecilik anlayışını Serdarlı’ya da taşımaktır” diye konuştu.

 

Erhürman: Geçitkale’deki Kıt Kaynaklarla Yapılan İşler Ortada

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bugüne memlekette son derece sıkıntılı bir ortam olduğunun altını çizen Erhürman, memlekette hem demokratik hem ekonomik açıdan fukaralaşma yaşandığını vurguladı. Alım gücünün yerlerde süründüğünü herkesin hayatında bire bir yaşadığını kaydeden Erhürman, üretimin ne kadar zorlaştığını en iyi bilen bölgelerden birinde olduklarını ifade etti. Geçitkale’deki belediyeciliğin, bütçe yönetiminin ve kıt kaynaklarla yapılmaya çalışılan işin ortada olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yapmamız gereken şey, Geçitkale’deki belediyecilik anlayışını Serdarlı’ya da taşımak” dedi. Kritik bir seçime doğru gidildiğine vurgu yapan Erhürman, “Biz buradaki belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Olanakları kıt olan bir bölgede belediyecilik nasıl yapılır gösteriyor” diye konuştu. Tufan Erhürman, Hasan Öztaş’ın Geçitkale ve Serdarlı’da belediyeciliği en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

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