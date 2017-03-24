Erhürman: “geleceğe dönük çalışmalarınız bize heyecan veriyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, ODTÜ’de, sürdürülebilirlik, ar-ge ve yaratıcı projeler konusunda yapılan çalışmalar, ülkede bilgi temelli, sürdürülebilir üretimi ve turizmi planlayacak projeler ve “bilişim adası” konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

ERHÜRMAN: “GELECEĞE DÖNÜK ÇALIŞMALARINIZ BİZE HEYECAN VERİYOR”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nazife Baykal’a kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Erhürman, yaptıkları ziyaretin bir nezaket ziyaretinden ibaret olmadığını, Rektör Baykal’ın öncülüğünde Üniversite’de yürütülen çalışmaların Parti olarak vizyonlarıyla örtüştüğünü, bu çalışmaların kendilerine heyecan verdiğini, ziyareti esas olarak bu nedenle planladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen “hackathon” etkinliğine ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun ev sahipliği yapmasının, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi ve Sürdürülebilirlik Merkezi gibi girişimlerin ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, öğrencilerle birlikte yürütülen “düşün-dene-dönüştür” projesinin de ülkeye yeni olanaklar yaratacağına inandıklarını belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni dönemde bilgi temelli yeni politikalar ve projeler üretmek bizim için çok önemli. Bu konuda ülkemizdeki üniversitelerin birikiminden yararlanabilmek gibi önemli bir şansımız var. Üniversitenizde yürüttüğünüz çalışmaları basından takip ettik ve vizyonumuzla örtüşen çalışmalarınız konusunda sizden bilgi almak istedik. Ülkemizde ar-ge çalışmalarının verimli bir biçimde yapılabilmesi için Meclis’te komite önünde bulunan yasa konusundaki hassasiyetinizi biliyor ve o konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Yaptığınız geleceğe dönük çalışmalar bize heyecan veriyor ve bu konuda iş birliği içerisinde olmak istiyoruz”.