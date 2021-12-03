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Erhürman: Genç İnsanlar İçin Yatırım Yapmak Eziyete Dönüştü

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Erhürman: Genç İnsanlar İçin Yatırım Yapmak Eziyete Dönüştü
Erhürman: Genç İnsanlar İçin Yatırım Yapmak Eziyete Dönüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, genç girişimciler için yatırım yapmanın tam bir eziyete dönüştüğünü söyledi ve hükümete geldikten sonra bu olumsuzluğun önüne geçeceklerini vurguladı.

Erhürman, dün akşam beraberindeki heyetle birlikte Genç İş Adamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret ederek görüş alış-verişinde bulundu.

Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa milletvekili Özdil Nami ve ekonomist Derviş Kemal Deniz eşlik etti.

Ülkede yaşanan döviz krizinin tüm kesimleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Erhürman, genç iş insanlarının birer birer kepenk kapatma noktasına getirildiğini kaydetti.

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“BU ANLAYIŞIYLA ÜLKEDEKİ EKONOMİK DÖNGÜ DÖNEMEZ”

CTP lideri Tufan Erhürman, mevcut anlayışla ülkedeki ekonomik döngünün dönmesinin imkânsız hale geldiğini belirterek, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerin ardından uzman kadrolarla göreve geleceklerini ve bu anlayışı değiştireceklerini vurguladı. Memleketin şu anki durumda bile temel giderleri karşılayabilecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Erhürman, mevcut hükümetin böyle bir vizyona sahip olmamasından dolayı ülkedeki alım gücünün günden güne geriye gittiğine dikkati çekti. Erhürman, 2018 yılındaki dörtlü koalisyon döneminde yaşanan döviz krizinde birtakım önlemler alarak halkın alım gücünü koruduklarının altını çizerek, ekonomiyi bütünsel olarak ele alıp genç yatırımcıların koruması gereken bir dönemden geçildiğini ifade etti.

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İNCE: CTP’NİN ÖNCÜ OLABİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Muhit İnce de yaptığı konuşmada, ekonominin öngörülebilirlik olması halinde şahlanabileceğini söyledi.

Sürdürülebilirlik esası ortaya konursa başarının yakalanacağına değinen İnce, bütün partilerin altına imza atacağı bir devlet politikası olması gerektiğini belirtti.

İnce, kayıt dışı ekonominin ciddi şekilde üzerine gidilmesi gerektiğine işaret ettiği konuşmasında, “Turizm, inşaat ve yükseköğrenimde belli stratejiler ortaya konulması gerekiyor.

Devlet politikasını belirleme konusunda CTP’nin öncü olabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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