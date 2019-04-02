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Erhürman, “Gençlik Sosyal Destek Projesi’nin” tanıtımı için düzenlenecek basın toplantısına katılacak

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Başbakan Tufan Erhürman, Gençlik Dairesi’nin Planladığı “Gençlik Sosyal Destek Projesi’nin” tanıtımı için düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak
Erhürman, “Gençlik Sosyal Destek Projesi’nin” tanıtımı için düzenlenecek basın toplantısına katılacak

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi tarafından planlanan, ülkemiz gençlerinin farkındalık ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek “Gençlik Sosyal Destek Projesi’nin” (GESDEP) tanıtımı için düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

Başbakan Erhürman’ın konuşma yapacağı basın toplantısı, 3 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 15.00’de Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak.

“GENÇLİK SOSYAL DESTEK PROJESİ” NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

Gençlik Dairesinin planladığı ve ülkemiz gençlerinin farkındalık ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek olan “Gençlik Sosyal Destek Projesi” (GESDEP) Nisan ayında başlıyor. Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması öngörülen proje kapsamında, ülkemizin 6 farklı bölgesinde (Mağusa, İskele, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke) gerçekleştirilecek 7 farklı etkinlik gençlerle buluşturulacak.

Alanlarında uzmanlarının yürüteceği aktiviteler, atölye çalışması ve sunum olmak üzere 2 farklı formatta gerçekleştirilecektir.

Yukarıda sözü edilen projenin organizasyon aşamasında Gençlik Dairesi; yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve okul müdürlükleri ile de iş birliği yapmaktadır. Bölgelerdeki maddi manevi yetersizlik yaşayan veya sosyal açıdan zayıf olan ihtiyaçlı gençler ve çocuklar gerçekleştirilecek etkinliklere öncelikli olarak katılma fırsatı bulacaklardır.

 

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