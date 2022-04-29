  • BIST 2.430,55
  • Altın 911.074
  • Dolar 14.8499
  • Euro 15.6518
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Erhürman: Gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Erhürman: Gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil

Erhürman, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis güven yaratıcı önlemler konusunda AB büyükelçilerini bilgilendirmeye devam ettiğine işaret ederek, “Karşı öneriler duymaya’ da hazır olduklarını söylüyor. Sn. Tatar'a önerileri aynen kabul et diyen yok” dedi.

Erhürman, açıklamasında şunları söyledi:

"Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis güven yaratıcı önlemler konusunda AB büyükelçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. "Karşı öneriler duymaya" da hazır olduklarını söylüyor. Sn. Tatar'a önerileri aynen kabul et diyen yok.

"Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda karşı önerilerini de ortaya koy, müzakere et" diyoruz. "Bu krizin ortasında direkt uçuş, Mağusa limanı, doğrudan ticaret, yeşil enerji, hidrokarbon bizim için yaşamsal önemde; gerçek gündem yaşatılan maskaralıklar değil, bu" diyoruz.

Dinleyen var mı?! "O sırada" gazetelerden Sn. Tatar'ın Din İşleri Dairesi Başkanı'nı da yanına alarak bu kez de İngiltere'ye seyahat etmeye hazırlandığını öğreniyoruz!”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayram Namazı Pazartesi Günü 06:28'de Kılınacak29 Nisan 2022 Cuma 18:01
  • 160 Öğrenci 26 Öğretmen Pozitif29 Nisan 2022 Cuma 17:49
  • Pilli Bakanlık Personelinin Bayramını Kutladı29 Nisan 2022 Cuma 17:43
  • Sucuoğlu, Başbakanlık Personelinin Ramazan Bayramını Kutladı29 Nisan 2022 Cuma 17:36
  • Ulukışla'da büyük yangın!29 Nisan 2022 Cuma 17:27
  • KHK Başkanı Köseoğlu Halkın Bayramını Kutladı29 Nisan 2022 Cuma 17:25
  • Peyzaj Mimarları Odasından Peyzaj Mimarlığı Ayı Dolayısıyla Basın Açıklaması29 Nisan 2022 Cuma 17:19
  • Harutoğlu: Kıb-Tek Çalışanlarının Maaşları Ödendi, Yakıt Ödemesiyle İlgili Sıkıntı Yok29 Nisan 2022 Cuma 17:11
  • Erhürman: Bu Şartlarda Hükümete Güvenmek Mümkün mü29 Nisan 2022 Cuma 17:04
  • Kubilay Özkıraç hastaneye kaldırıldı29 Nisan 2022 Cuma 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti