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Erhürman: Gerekirse yarın, hükümet ortakları olarak toplanıp yolumuzu çizeceğiz

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CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, gelişmelere göre gerekirse hükümet ortakları ile yarın bir araya gelebileceklerini söyledi.
Erhürman: Gerekirse yarın, hükümet ortakları olarak toplanıp yolumuzu çizeceğiz

CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, gelişmelere göre gerekirse hükümet ortakları ile yarın bir araya gelebileceklerini söyledi.

Başbakan, “Sedar Denktaş istifasını bana verdi, konuyla ilgili kendisi yarın açıklama yapacağı için bu aşamada ben birşey söyleyemem” dedi.

Erhürman, CTP MYK toplantısından sonra hükümet ortaklarından DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın görevinden istifa etmesiyle ilgili BRT’ye açıklama yaptı.

Başbakan, ülke olarak ciddi bir ekonomik kriz döneminden geçildiğine işaret ederek, bugüne kadar hükümet olarak hep sorumluluk duygusu ile heraket ettiklerini söyledi.

MYK toplantısında gelinen durumu değerlendirdiklerini ve yarın da CTP Parti Meclisi’nin toplanarak durumu değerlendireceğini söyleyen Başbakan Tufan Erhürman, bundan sonra da yine aynı sorumluluk duygusu ile devam edeceklerine vurgu yaptı.

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman bir soru üzerine Sedar Denktaş’ın istifa mektubunu Başbakan olarak kendisine ilettiğini ve HP MYK toplantısı öncesinde bu istifa mektubunun bir örneğini HP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a ilettiğini açıkladı.

Erhürman, istifa ile ilgili olarak bir diğer hükümet ortağı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e de telefoniyen bilgi verdiğini açıkladı.

Başbakan,” Serdar Bey istifasını bana iletti. Kendisi yarın konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Benim birşey söylemem gerekmez. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz.” dedi.

“Hep birlikte değerlendirme sonrası yolumuzu çizeceğiz” diyen Başbakan Erhürman, gerekmesi halinde yarın hükümet ortakları ile bir araya gelebileceklerini ancak, şu an için programlanmış bir görüşmelerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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