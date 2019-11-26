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Erhürman: “Gereksiz tartışmaların geride kalmış olması olumlu fakat belirsizlik devam ediyor”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, Berlin’deki üçlü görüşme hakkında “Guterres’in maalesef gecikmiş inisiyatifi ile bu gereksiz tartışmaların nihayet geride kalmış olması olumludur” ifadelerini kullandı.
Erhürman: “Gereksiz tartışmaların geride kalmış olması olumlu fakat belirsizlik devam ediyor”

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“BM şemsiyesi altında yürütülen müzakerelerin zemininin iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu, kimileri bilmezden gelse de herkesin bildiği bir şeydi. Sn. Anastasiadis bu konuda ‘yaratıcı öneriler geliştirdi’ ve ‘zaman kazanmaya’ çalıştı. Siyasi eşitlik ‘federal hükümetin tüm organları ve kararlarında her iki toplumun etkili katılımı’nı gerektiriyordu. Bu da 1991 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararından beri açıktı. Dönüşümlü başkanlık da geçmiş yakınlaşmalarda vardı. Ama Sn. Anastasiadis bunları bile tartışma konusu yapmayı başardı. Sonuç itibarıyla Crans Montana’dan bu yana iki yıl kaybedildi. Berlin’de Sn. Guterres’in maalesef gecikmiş inisiyatifi ile bu gereksiz tartışmaların nihayet geride kalmış olması olumludur. Ancak gerek referans şartları, gerek stratejik anlaşma, gerek beşli görüşme, gerekse sonuç odaklı müzakerenin başlangıç ve bitiş tarihleri konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu noktadan sonra hep birlikte yapmamız gereken, girişimlerimize hiç ara vermeden, proaktif bir dış politikayla, daha fazla zaman kaybedilmesine engel olmaktır. Biz bu konuda her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz.”

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