Erhürman, Girne Belediyesi’nin yeni projelerini inceledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediyesi’nin sürdürdüğü yeni projeleri inceledi.
CTP’den verilen bilgiye göre, Girne Barış Parkı Projesi, Kent Park Projesi ve Kordonboyu Projesinde incelemelerde bulunan Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkkul, milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Ceyhun Birinci de eşlik etti.
Projelerin son durumuyla ilgili bilgi alan Erhürman, Girne Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı kutladı.
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