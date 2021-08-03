Erhürman: GKK yardımcısı konusunda açıklama yapıp sebebini ortaya koymayacaklar mı?

İşte açıklama;

GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman'ın emekliye sevk edildiği, bu yıl için Kıbrıslı Türk Komutan Yardımcısı atanmayacağı haberi düştü basına. Ne Sn. Tatar'dan, ne de Sn. Saner'den bir açıklama geldi.

"Komutan Yardımcılığı" makamı sembolik de olsa önemlidir. Kıbrıslı Türk GKK mensuplarının çıkabileceği en yüksek makamdır. Bir açıklama yaparak sebebini ortaya koyacak kadar dahi değeri yok mudur sizin için?