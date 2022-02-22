  • BIST 2.017,46
  • Altın 842.336
  • Dolar 13.8111
  • Euro 15.6705
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Erhürman: Görüşlere Katılmak/Katılmamak Başka, İfade Özgürlüğü Başka Bir Şey

» »
Erhürman: Görüşlere Katılmak/Katılmamak Başka, İfade Özgürlüğü Başka Bir Şey
Erhürman: Görüşlere Katılmak/Katılmamak Başka, İfade Özgürlüğü Başka Bir Şey

Gazeteci Ali Kişmir’in iki yıl önce yazdığı bir yazıdan dolayı yargılanacağı haberine bir tepki de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan geldi.

Olayı hukuki çerçeveden değerlendiren Erhürman, “görüşlere katılmak/katılmamak, görüşleri veya ifade edilme biçimini doğru bulmak/bulmamak başka, ifade özgürlüğü başka bir şey” ifadelerini kullandı, hukuk davası ile tazminat davası arasında da farklar olduğuna dikkat çekti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Handyside’ kararına değinen Erhürman, bu karara göre ifade özgürlüğünün yalnızca zararsız veya kayıtsız kalınabilecek bilgi veya düşünceler için değil, Devleti veya toplumun herhangi bir kesimini kıran (inciten), şok veya rahatsız eden bilgi ve düşünceler için de uygulandığını vurguladı.

 

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Ali Kişmir'e ceza davası... Görüşlere katılmak/katılmamak, görüşleri veya ifade edilme biçimini doğru bulmak/bulmamak başka, ifade özgürlüğü başka bir şey. Benzer biçimde hukuk (tazminat) davası başka, ceza davası başka bir şey. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda ölçülülük ilkesi çerçevesinde köşe taşı kabul edilen 1976 tarihli Handyside kararı bu tip olaylarda hep hatırlanır:

İfade özgürlüğü yalnızca zararsız veya kayıtsız kalınabilecek “bilgi” veya “düşünce”ler için değil, Devleti veya toplumun herhangi bir kesimini kıran (inciten), şok veya rahatsız eden bilgi ve düşünceler için de uygulanır...”

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Bu Hükümetin Acı Reçete Uygulama Yetkisi Yoktur22 Şubat 2022 Salı 17:50
  • Gazeteciler Birliği’nden tepki22 Şubat 2022 Salı 16:14
  • Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı22 Şubat 2022 Salı 16:13
  • TDP Genel Sekreteri Av. Mine Atlı : "Bilmezler ki bu ülkenin insanları özgürlükleri için canlarını ortaya koydular"22 Şubat 2022 Salı 15:45
  • “İfade özgürlüğünün kullanılmasında devlet sorumluluk üstlenmeli”22 Şubat 2022 Salı 14:58
  • Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'e dava okundu22 Şubat 2022 Salı 14:50
  • BY, hem hükümeti hem de CTP tarzı muhalefeti eleştirdi22 Şubat 2022 Salı 14:46
  • Çavuşoğlu bugün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı koltuğunu, Dursun Oğuz’a devretti22 Şubat 2022 Salı 13:45
  • Üstel İçişleri Bakanlığı görevini, Evren’den devraldı22 Şubat 2022 Salı 13:42
  • Erhürman: Ek bütçe ihtiyacı ortada duruyor22 Şubat 2022 Salı 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti