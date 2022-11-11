Erhürman: Görüşlerimiz zaten BKP ile çok uzak değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkenin demokrasi kültürünün her şeyi tartışmaya açık olduğunu vurguladı. Zirve Kıbrıs Web TV’de Bala Kayadelen’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ülkenin demokrasi kültürü, her şeyi tartışmaya açıktır. Başka ülkelerin demokrasi kültürlerine de saygımız sonsuzdur” dedi. Halk iradesinin kendiler için çok önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Külliye konusunda tartışma yapılamaz iddiasını kabul etmiyoruz. Bu memlekette demokrasi kültürü var. Burada yaşayan insanlar bir şeye evet de diyebilir, hayır da diyebilir” dedi.

ERHÜRMAN: BU MEMLEKETTE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VAR

CTP-BKP görüşmesiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Erhürman, yerel seçimler öncesinden başlayan, sonrasında da devam edecek olan bir işbirliği üzerine konuştuklarını vurguladı. Görüşlerinin zaten birbirinden çok uzak olmadığını belirten Erhürman, “Farklı söylemlerimiz elbette var ama çözüm konusunda, statüko konusunda, özgürlükler konusunda düşüncelerimiz birbirine çok yakın” dedi. BKP ile fikir birliğine vardıklarına dikkat çeken Erhürman, “BKP, farklı yollarda yürüdüğümüz bir parti değildir” diye konuştu. “Külliye konusunda tartışma yapılamaz” iddiasını kabul etmediğinin altını çizen Erhürman, “Bu memlekette demokrasi kültürü var. Burada yaşayan insanlar bir şeye evet de diyebilir, hayır da diyebilir” dedi.

“HALK İRADESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Bir ülkede Cumhuriyet Meclis binası yapılacaksa, bunun kararını Meclis’in kendisinin verdiğine dikkat çeken Tufan Erhürman, “Bu dünyanın her yerinde böyledir. Burada bir kere Meclis’in iradesi, yani halkın iradesi ortada yok. Kıbrıs Türk halkının temsilcilerinin bu kararda özne olmadığını söylüyoruz” dedi. Bu memleketin ihtiyaç analizinin olması gerektiğine de dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkede hastane mi okul mu cumhurbaşkanlığı binası mı analiz edildi de cumhurbaşkanlığı binasına karar verildi? Kendi önceliklerinize bakmadan karar vermezsiniz” ifadelerini kullandı. CTP olarak halk iradesinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Erhürman, “Bu ülkenin demokrasi kültürü, her şeyi tartışmaya açıktır. Başka ülkelerin demokrasi kültürlerine de saygımız sonsuzdur” dedi.

“CTP KUTUPLAŞMADA TARAF OLMAYACAK”

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin günümüzde tarihte olmadığı kadar kötü bir durumda olduğunu belirten Erhürman, “CTP kutuplaşmada taraf olmayacak. CTP’nin gailesi özgürlüklerin hayata geçtiği, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durduğu bir yapıdır” dedi. Tufan Erhürman, “Bu halkın gündemini başka yerlere çekip başka gündemler içinde boğmaya çalışanlar varsa, karşısında CTP’yi bulur. Bu topraklardaki her çocuğun ne yaşadığı benim meselemdir. Devlet buralara karşı kör olamaz. Gıda enflasyonu da patlamış durumda. Memleketin sorunları bunlar. Belediyelerin sorunları ortada. Biz bunlar dururken, memleketin gündemi nelerle meşgul edilmeye çalışılıyor. Kıbrıs Türk halkı ne yaşadığının farkındadır. Bu yaşadıklarının üzerinden kararını da verecektir” ifadelerini kullandı.