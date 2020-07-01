Erhürman: "Gösterilmesi gereken ciddiyetin onda biri dahi gösterilmedi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibariyle ülkeye karantinasız girişlerin başladığını kaydettiği ve gösterilmesi gereken ciddiyetin onda birinin dahi gösterilmediğini belirtti.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Aylarca ülkeyi "yeni normal" hazırlayın dedik. Gösterilmesi gereken ciddiyetin, sorumluluğun, basiretin onda biri dahi gösterilmedi.

Hazırlıksız olduğumuzu hükumetteki bakanlar dahil herkes söylemiş olmasına karşın bugün itibarıyla ülkeye karantinasız girişler başladı.

Kendimizi, özellikle risk grubundaki insanlarımızı korumamız lazım.

Bir de baş edemeyecekleri bir yükün altına girmelerine izin vermememiz gereken sağlık çalışanlarımızı.

Lütfen bir kez daha hükumetin göstermediği ciddiyeti biz gösterelim ve bugünden itibaren uzmanların bütün önerilerine ve uyarılarına harfiyen uyalım...”