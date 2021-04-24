Erhürman: Gözlerden barış çığlıkları duyuluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, baktığı gözlerde barış çığlıklarını duyduğunu söyledi. CTP, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde tüm ilçelerde düzenlediği ‘Barış Ateşi’ etkinliklerinin sonuncusunu Lefkoşa’da düzenledi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gözlerden barış çığlıklarının duyulduğunu vurguladı. Pandemi koşullarında bedenler arasındaki mesafelerin açılması gerekirken, yürekler arasındaki mesafenin daralması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Vardık, varız, var olacağız” dedi.

“BARIŞ BU ÜLKEYE FEDERASYONLA GELECEK”

50 yıldır bu ülkede demokrasi, özgürlük, eşitlik, insan onuruna yaraşan bir yaşam, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti istediklerini söyleyen Erhürman, bunlarla yetinmediklerini ve 50 yılın her anında, her dakikasında, inanarak barış istediklerini, 50 yıllık tecrübelerinden süzerek, barışın bu ülkeye federasyonla geleceğini söyledi. Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in siyasi eşitliğin kabul edilemeyeceğini söylediğini hatırlatan Erhürman, “Siyasi eşitlik de olacak, federasyon da olacak, barış da olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın da “Federasyon öldü gitti. İki devletli çözüm istiyorum, egemen eşitlik istiyorum, herkes de beni anlamaya başladı” açıklamaları yaptığını söyleyen Erhürman, “Bu açıklamalardan sonra bir bakıyoruz ki, Rusya, İngiltere, BM, AB çıkıyor ‘federasyon’ diyor. Sayın Tatar sizi kimse anlamıyor, bir tek biz anlıyoruz. Sizin ne dediğinizi biz iyi anlıyoruz. Siz ‘Çözümsüzlük çözümdür’ diyorsunuz ama biz bunu yutmuyoruz. Çözümsüzlük çözüm değil, çözüm federasyondur” dedi.



“BİLGİ İLE DÜŞÜNEN BİR GELENEKTEN GELİYORUZ”

Cenevre’den büyük beklentileri olmadığını söyleyen Erhürman, kendilerinin gerçekleri bilen, bilgi ile düşünen ve inanan bir gelenekten geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın pozisyonunun, Anastasiadis’i çözüm istemeyen taraftan çıkarıp, hiç hak etmediği çözüm isteyen tarafa geçireceğini söyleyen Erhürman, kendilerinin doğrunun ne olduğunu bildiklerini ve geleceğin federasyonla mümkün olduğunu bildiklerini vurguladı.



PAŞA: YOL ENGELLİ OLABİLİR AMA UMUTLA YÜRÜYORUZ

CTP Lefkoşa İlçesi Sekreteri Cenk Paşa da etkinlikte yaptığı konuşmada, yüreklerde yıllardır bitmeyen barış özlemi ile bir araya gelindiğini söyledi. 2003 yılında Doğancı’da yanan ilk ateşin üzerinden 18 yıl geçtiğini söyleyen Paşa, “Bu ateş ilk yandığında ben 19 yaşındaydım, o günlerde ülkemizde kalıcı barışın sağlanması için gece gündüz demeden yoldaşlarımız ile mücadele ediyorduk. Kıbrıs Türk halkı o günlerde de, ülkemizde barış için mücadele ediyordu, bugün de aynı inançla ve irade ile mücadelesine devam ediyor” dedi. Ülkemizde gerçekleşebilecek tek çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki kesimli bir federasyon olduğunu söyleyen Paşa, Federal Kıbrıs için yürünen yolun engelli olabileceğini ama umudumuzu kaybetmeden o yoldan yürümemiz gerektiğini vurguladı.



SAAT 17:00’DE PEYAK ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamada, tüm yurttaşlara Bu Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği “Federasyon Yolunda Birlikte” yürüyüşüne katılım daveti yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi korteji, yürüyüşe katılmak üzere bugün saat 17:00’de Peyak önünde toplanacak.