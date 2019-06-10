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Erhürman: Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…

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"Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…"
Erhürman: Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte o açıkalma;

Kamu yönetiminden güvenliğe, eğitimden sağlığa, ekonomiden turizme, yükseköğretimden bilişime kadar her konuda yapılması gereken pek çok iş, gerçekleştirilmesi gereken pek çok köklü değişim var. Bu ülkenin ve bu halkın tüm bunları gerçekleştirmeye yetecek potansiyeli de var. Önemli olan bu konudaki birikimimizi “sen ondansın, ben bundanım” ayrımı yapmadan bir araya getirecek organizasyon becerisini göstermek ve çok çalışmak. Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…

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