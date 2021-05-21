Erhürman: Güney ile kapılarla ilgili kimin ne dediği belli değil!

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Sn. Ergün Olgun, sınır kapılarının açılmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nde ulaşılacak sonucun iki tarafın siyasi iradesinin onayına sunulacağını açıkladı. Aynı gün Sn. Saner ise, güneyde vaka sayılarında azalma olmadığını bu nedenle geçiş noktalarının şimdilik açılmayacağını söyledi. Yine birbirini tutmayan açıklamalar, yine belirsizlik, yine plansızlık! Toplumlararası ilişkiymiş, ekonomiymiş, esnafmış... Kimin umurunda?!! Kimin ne yaptığı, ne dediği belli değil! #yönetmiyorsunuz"