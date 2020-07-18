  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Erhürman: “Guterres, raporunda çözüme duyulan acil ihtiyacı vurguluyor”

»
CTP Genel Başkanı Erhürman, yazılı bir açıklama yaparak, “BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı çözümle ilgili umutların hala canlı olduğunu ve en erken zamanda 5’li konferansa hazır olduğunu söylemesi önemlidir” dedi.
Erhürman: “Guterres, raporunda çözüme duyulan acil ihtiyacı vurguluyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümün gerekliliğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunu değerlendirerek, “Sayın Genel Sekreter’in raporu, çözüm için umut verici unsurlar içeriyor” dedi.

Raporda ‘Kıbrıs etrafında hidrokarbonlarla ilgili tırmanmakta ve yayılmakta olan gerilimin çözüm gerekliliğini daha da ivedi hale getirdiği’ vurgusuna yer verildiğine dikkati çeken Erhürman, “Yıllardan beridir bizim söylemekte olduğumuz da budur” ifadesini kullandı.

Çözümün ötelenmesinin adayı istikrardan uzaklaştırdığına işaret eden CTP lideri Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin ‘kapsamlı çözümle ilgili umutların hala canlı olduğu ve en erken zamanda 5’li konferansa hazır olduğunu’ söylemesinin önemine işaret etti.

Raporda ‘pandemi sürecinde kapıların tek taraflı kararlarla kapanmasının yanlışlığına ve liderlerin yeterince işbirliği yapamadığına’ da vurgu yapıldığını anlatan Erhürman, şunları kaydetti:

“Oysa bu süreç, sürekli bizim de çağrı yaptığımız gibi güveni artırmak, diyaloğu geliştirmek ve virüse karşı birlikte mücadeleyi sağlamak amaçlı değerlendirilebilirdi. Ne yazık ki bu fırsat kullanılamamıştır. Ama hayat devam ediyor. Sayın Guterres’in de raporunda değindiği gibi, uluslararası giriş çıkışların başlaması sonrasında Kıbrıs’ta serbest dolaşımın normalleşmesi gerekiyor. CTP olarak güveni artırıcı ve ekonomi açısından da gerekli bu tür adımlara bütün gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz.”

“GUTERRES ‘DESTEK VE GİRİŞİM’ BEKLİYOR”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda, ‘Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme dair umutların hala canlı olduğunu’ söylemesinin umut verici olduğunu kaydeden Erhürman, “Sayın Genel Sekreter bu hedefe en erken bir zamanda ulaşmak için destek ve girişimlere ihtiyaç duyulduğunu’ söylüyor. Bu çağrıya kulak vermek ve gereğini yapmak taraflara düşmektedir” dedi.

Raporda, ‘statükoyu değiştirme yönünde kaydedilen ilerlemelerin yetersizliğinden ve durumun istikrarlı olmaktan uzak olduğundan’ söz edildiğine dikkati çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Maraş, Hidrokarbon zenginlikleri ve Doğu Akdeniz’de tırmanmakta olan gerilim gibi birtakım gelişmeler nedeniyle artan sorunlara işaret eden rapor, bir anlaşmaya doğru adım atmak için Kıbrıslı iki lider ve garantör ülkelerle istişareler yapılması gerektiğini belirtiyor. Adanın doğal kaynaklarının her iki topluma da fayda sağlaması gerektiği raporda bir kez daha tekrarlanmıştır. İlgili bütün taraflar buradan gerekli mesajları almalıdır.”

Erhürman, şunları dile getirdi:

“Mart 2020’den bu yana Ada’yı da etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinin, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını ve Ada’daki günlük durumu daha da karmaşıklaştırdığı belirtilen Guterres raporunda, iki toplumlu bilimsel sağlık teknik komitesinin ortak işbirliğiyle alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekilmektedir. Rapor, sağlık tedbirleri noktasında geçiş noktalarının tek taraflı kararlarla kapatılması kararlarını yorumluyor ve hava limanlarının açılmasını takiben Ada’da serbest dolaşımı normalleştirmek için iki liderin diyalog ve işbirliği yapmasının önemini belirtiyor.

Güven artırıcı önlemlere duyulan ihtiyaca ve vatandaşların günlük yaşamını iyileştirme ihtiyacına yeniden özel bir atıfta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ‘tanıma endişesi’ olmadan iki taraf arasında işbirliğinin geliştirilmesi fikrini desteklemeye devam etmiştir. Genel Sekreter’in raporunda vurguladığı birçok unsur, Birleşik Federal Kıbrıs’ın gerekliliğini ve aciliyetini bütün taraflara yeniden hatırlatmış olmalıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Crans Montana’daki Yemekte Ne Oldu?” Druşotis'ten yeni ifşaatlar16 Şubat 2020 Pazar 15:58
  • Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı BM'nin tavrından çok rahatsız02 Şubat 2020 Pazar 13:51
  • Hasipoğlu: BM’nin Adadaki varlığı sorgulanmalı01 Şubat 2020 Cumartesi 21:27
  • Dezenformasyon Paneli gerçekleştirildi30 Ocak 2020 Perşembe 16:35
  • Çavuşoğlu: Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz29 Ocak 2020 Çarşamba 20:29
  • Özersay, Lordlar Kamarası’nda konuşma yaptı28 Ocak 2020 Salı 15:38
  • Tatar:Birleşmiş Milletler artık Kıbrıs gerçeklerine uygun bir tutum içine girmeli26 Ocak 2020 Pazar 12:10
  • Anastasiadis: “Türkiye’nin benzeri görülmemiş davranışları devam ediyor”21 Ocak 2020 Salı 12:52
  • Taçoy:Ada’da korsan bir devlet varsa, O da Rum liderliğidir21 Ocak 2020 Salı 11:38
  • Spehar:İki toplumda çözüm için istek var ancak kuşku da var21 Ocak 2020 Salı 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti