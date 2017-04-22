Erhürman: Güzelyurt Belediyesini kazanmamız gerekiyor...

"Güzelyurt’taki işsizlik ve özellikle genç kuşakların kentten göçü konusunda CTP’nin yapacak çok şeyi var..."

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güzelyurt’ta yapılan genişletilmiş ilçe meclisi toplantısında, bölgedeki fabrikalarda çalışan, çoğu kadın olan 300’ün üzerinde emekçinin yaşadıkları sorunların insan hakları sorunu olduğunu ve bu kadınların hakları için CTP’nin politika üreteceğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), genişletilmiş ilçe toplantılarına Güzelyurt’ta devam etti. Kurultayın ardından geçen beş ayın değerlendirmesini yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, üyelerle buluşarak gelişmeleri aktardı. Üyelerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, Parti’nin yeni dönem yol haritasını paylaştı. Erhürman konuşmasında, Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmeler ve hükümetin icraatları hakkında da bilgi verdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali’nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda partinin yeni dönemde yakaladığı dinamizme değinerek örgütün faaliyetlerini daha da artıracağını, bu dönemde her bir üyeye büyük görev düştüğünü söyledi.

ERHÜRMAN: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Genel Başkan Tufan Erhürman ise konuşmasında, CTP’nin beş aydır sokakta olduğunu, üreticiyle, hayvancıyla görüştüğünü, üretimi planlamak için üreten insanlara ulaşıldığını, birlikte masaya oturup yol haritasını çizdiklerini ve bunların zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Erhürman, bu dönemde Kıbrıslı Türklerin tüketen değil üreten bir topluma dönüşmesi için ağırlıklı olarak ekonomi politikaları üzerinde çalıştıklarını, göreve iğneden ipliğe her şeyi planlamış olarak geleceklerini ve halkın desteği ile bunları hayata geçireceklerini belirtti. “Kimsenin beş sene daha UBP-DP’yi bu memleketin başına musallat etme lüksü yoktur” diyen Erhürman, aksi takdirde ülkeye geri döndürülmesi mümkün olmayan zararlar verileceğini vurguladı. 11 ayda 7 bin 200 kişiye usulsüz vatandaşlık verildiğini de hatırlatan Erhürman, nerede doğmuş, hangi etnik kökene mensup, hangi dini veya mezhepsel inanca sahip olurlarsa olsunlar gelecek kuşaklar adına endişeli olduğunu, ülkeyi perişan eden bu yönetim anlayışını yıkmak ve yerine yenisini koymak için güçlü şekilde iktidara gelmekten başka şansları olmadığını söyledi.

GÜZELYURT BELEDİYESİ’Nİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Erhürman bu dönemde ekonomi politikalarının merkezine turizmi ve üretimi koyduklarını belirterek, diğer tüm sektörleri turizm etrafında planlayacaklarını kaydetti. Erhürman, turizm politikalarının işin ehli ekiplerce çalışılmakta olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Lefke’ye gidiyorum, Lefke beni heyecanlandırıyor. Orada çok güzel işler yapıyoruz, daha da güzellerini yapabiliriz. Karpaz’a gidiyorum heyecanlanıyorum. Çok güzel işler yapan belediye başkanlarımız var ama çok daha güzel şeyler de yapabiliriz. Girne’ye gidiyorum, şehir merkezi adına üzülüyorum, oraya geri döndürülmesi çok zor zararlar verildi ama Zeytinlik’te, Lapta’da, Çamlıbel’de yapılabilecek çok güzel işler var. Üzülerek söylemeliyim ki şu anki haliyle beni heyecanlandırmayan tek kent Güzelyurt. Buraya öyle bir zihniyet musallat oldu ki ne geçmişi, ne bugünü, ne de geleceği bıraktı. Ne yapıp edip Güzelyurt’ta belediyeyi almamız gerekiyor. Ama seçimden önce, Güzelyurt için nasıl bir hayalimiz olduğunu, bu kente ilişkin planlarımızı, projelerimizi Güzelyurtlularla paylaşarak tabii” dedi.

ÇOĞU KADIN OLAN EMEKÇİLER HAKSIZLIĞA UĞRUYOR

Altı ilçenin arasında istihdam açısından en geride olanın Güzelyurt olduğunu söyleyen Erhürman, Güzelyurt’taki işsizlik ve özellikle genç kuşakların kentten göçü konusunda CTP’nin yapacak çok şeyi olduğunu belirtti. Güzelyurt’taki paketleme fabrikalarında çoğu kadın olmak üzere 300’den fazla emekçi çalıştığını, bu emekçilerin en iyi ihtimalle 120 gün çalışabildiğini ve 150 günü dolduramadıkları için sigorta açısından ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, “300 emekçi demek 300 ev, 300 aile demek. Biz emekçiler ve başta da kadın emekçiler için politika geliştirmek zorundayız. Günde 10-12 saat çalışan emekçiler var. Sigortası işlemeyen, yeterince ürün olmadığı için dört ay çalışmak zorunda kalan ve sigorta olanaklarından yararlanamayan 300 emekçi… Bu, emekçi hakları açısından, insan hakları açısından kabul edilebilir değil. Bu CTP’nin meselesidir. Yapmamız gereken çok iş var” dedi.