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Erhürman: Hadi o zaman "Türkiye'den gelen" ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne sahip çıkalım!

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" Yalnızca ona değil elbette. "Kalite"yi merkeze alan bir planlamayla tüm üniversitelerimize ve çalışanlarına."
Erhürman: Hadi o zaman "Türkiye'den gelen" ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne sahip çıkalım!

İşte açıklama;

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde bir şeyler yaşanıyor. İşten durdurulanlar var. Üniversite çalışanları bir "çöküş" riskinden söz ediyor.

Yükseköğretimin bu ülkede sürdürülebilir olabilmesi için "kalite"yi merkeze alan bir planlamanın kaçınılmaz olduğunu hep söylüyoruz. ODTÜ bu anlamda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri. Hani birileri Türkiye'den gelen her şeye karşı çıkan-destek veren ayrımı yapıyor ya!

Hadi o zaman "Türkiye'den gelen" ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne sahip çıkalım! Yalnızca ona değil elbette. "Kalite"yi merkeze alan bir planlamayla tüm üniversitelerimize ve çalışanlarına. Hem samimiyeti görelim, hem de bu ülkede yükseköğretim de elimizden kayıp gittikten sonra ağlamamak için sergilenmesi gereken dirayeti!

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