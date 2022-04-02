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Erhürman: "Haftaya ekonomik protokolü imzalayacağız" demiş Sn. Sucuoğlu

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Erhürman: "Haftaya ekonomik protokolü imzalayacağız" demiş Sn. Sucuoğlu
Erhürman: "Haftaya ekonomik protokolü imzalayacağız" demiş Sn. Sucuoğlu

CTP, Anayasa'nın öngörüsü olan beş yıllık ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını hazırlayacağız, Meclis'ten geçireceğiz, protokollerin temeli bu olacak demişti seçimden önce. Hükumet böyle bir şey söylememişti ama "hükumet programı"na beş yıllık ekonomik kalkınma planının hazırlanacağını yazmıştı.

Şimdi ne oluyor? Ortada bir kalkınma planı yok. Meclis'in, imzalanacağı söylenen protokolden haberi dahi yok. Ekonomik örgütlerin, emek örgütlerinin haberi var mı? Yıllardır işlevini yitirmiş olduğu herkes tarafından söylenen protokollerden biri daha mı imzalanacak? Ve siz bir kez daha "ben yaptım oldu" dedikten sonra protokole eleştiri gelirse, olmuş bitmiş, artık değiştirilemeyecek olan protokol için, "Sadece eleştiri yapıyorsunuz, katkı, öneri yapmıyorsunuz" mu diyeceksiniz?

Bu ülkenin böyle kalkınamayacağını, böyle yönetilemeyeceğini hiç anlamayacaksınız! Çünkü kalkınmak gibi, yönetmek gibi bir niyetiniz yok!

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