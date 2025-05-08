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Erhürman: Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının değişim istediğini vurguladı; “Değişim gelecek.” ifadelerini kullandı.
Erhürman: Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Genç TV’de Oshan Sabırlı’nın sorularını yanıtlayan Erhürman, Ersin Tatar’ın 4 buçuk yıllık görev süresiyle ilgili “Dört buçuk yılda doğru düzgün diplomasi bile yürütülmedi, hiçbir şey yapılmadı.” dedi. 

Erhürman, memleketin hem içeride hem dışarıda korkunç sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, ülkede ciddi bir değişime ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. 

 

Kaygıların, toplumun geneline yayıldığını belirten Erhürman şunları kaydetti:

 

“Bir an önce erken seçim dediğimizde, o dönemde ‘Mesele seçim değil, geçimdir.’ deniyordu. ‘Mesele seçim değildir.’ diyenler şimdi görmüşlerdir. Söylemek istediğimiz, bu yapıyla sürdürülebilir olmayan bir duruma savrulmuş olmamızdı. Şimdi çürümüş meyveleri toplamak zorunda kalıyoruz. ‘Neresini tutsan elinde kalır’ dediğimiz bir hâl yaşıyoruz. Bu hâl, toplumun moralini aşağıya çekiyor. Gençler göçten başka bir şey konuşmaz hâle geldi.”

 

Tufan Erhürman, iki devletli çözüm politikasına işaret ederek, Güney’de açılan mülkiyet davaları dolayısıyla inşaat sektörünün hali ve ekonominin güneye kayması gibi konuların bu politikadan kaynaklandığını savundu; bu konuda daha önce uyarı yaptıklarına dikkat çekti.

 

Mülkiyet konusuyla da ilgili konuşan Erhürman, “Bu iş içeride de dışarıda da başımıza işler açacak dedik. Memleketin en çok kazanan kesimi olan inşaat sektöründeki insanlar, iki gün tatil yapamaz hâle geldi. Toplumun tamamını mutsuzluk kapsadı.” dedi. 

 

- “Dört buçuk yılda hiçbir şey yapılmadı”

 

 “Sayın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminin sonuna geliyoruz.” diyen Erhürman, “dört buçuk yıl içerisinde doğru düzgün diplomasi yürütülmediğini, hiçbir şeyin yapılmadığını” ileri sürdü. “Kahve içme meselesi bile konu oldu.” diyen Erhürman, hiç diyaloğun olmadığı bir ortamdan, bu ortamı dahi “bir, sıfırdan büyüktür.” diye değerlendirmeye devam ettiğini de söyledi. 

 

Taraflarda, sürecin hayatta kalması yönünde bir irade olduğunu ifade eden Erhürman, “Tüm taraflar, sürecin ayakta kalmasına ihtiyaç duyuyor. Hiçbir konuda dirhem ilerleme olmadı. Sadece bir slogan diyarı.” dedi.

 

Avrupa Parlamentosu (AP) raporuyla ilgili de konuşan Erhürman, raporun genelinin önemine işaret etti. Erhürman, “Kıbrıs ile ilgili bir kez daha görülüyor ki, ‘iki devletlilik’ denen şeyin en ufak bir kabulü yok. İki devletliliğin nasıl gerçekleşeceğine dair açıklama da yok. Altı boş zaten. Altının dolu olduğunu iddia eden biri varsa, gelsin konuşalım.” diye konuştu. 

 

Dört buçuk yıldır, Hristodulidis’in Kıbrıs Türkü  yokmuş gibi  adanın tamamıyla ilgili egemenlik kullandığını savunan Erhürman, “Bu gerçek karşısında siz dört buçuk yıldır ne yaptınız?” diye sordu. 

 

- “Federasyon bilgidir”

 

Tufan Erhürman, “Sadece dört buçuk yıl kaybetmedik; geleceğe dair de çok şey kaybettiriyor.” ifadelerini kullandı. 

 

Federasyonun bir ideolojik pozisyon olmadığını söyleyen Erhürman, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa, bunun iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacağının bir bilgi olduğunu savundu. “Bu olmasın, ‘çözümsüzlük çözümdür.’ diyebilirsin ama çözüm modeli bir bilgidir.” diyen Erhürman, neyi savunuyor olursa olsun, biraz bu konularla ilgilenen herkesin bu bilgiye sahip olduğunu ileri sürdü. 

 

Sloganların içinde sözün kaybolduğunu kaydeden Erhürman, “Federasyon dediğin şey, herkesin zannettiği gibi kalıp değildir. Federasyon ABD’de de vardır, başkadır; İsviçre’de de vardır, başkadır. Unsurları, çeşitleri olan, versiyonları olan bir şeydir. Bugüne kadar masada hep liderler federasyon görüştü. Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde federasyon görüştü.” dedi. 

 

Kıbrıs Türk tarafının her zaman, mümkün olduğunca kurucu devletleri güçlü olan, gevşek federasyonu savunduğunu, Rum tarafının ise merkezi yanı güçlü bir federasyonu savunduğunu ifade eden Erhürman, Rum tarafının bugün gevşek federasyona yakınlaşma içerisinde olduğunu savundu.

 

- “Doğru zeminde iyi ilişkiler” 

 

Tufan Erhürman, “Ersin Bey sürekli ‘garantörlükten vazgeçmeyiz’ diyor. Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs adası üzerinde mi, yoksa KKTC üzerinde mi? Nasıl olacak? İki ayrı devlette Türkiye, güneydeki devletin de garantörü mü olacak?” diye sordu. 

Doğru kadrolarla, sadece CTP’li değil, yetişmiş kadrolarla ülkeyi yöneteceklerinin altını çizen Erhürman, “Kavga etmeyeceğiz. Etmeye ihtiyacımız yok. Özgüven sahibi birinin kavgaya ihtiyacı yoktur.” dedi. 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkilerin olması gerektiğine vurgu yapan Tufan Erhürman, 2019 yılından beri sadece iyi ilişkilerin yetmeyeceğini, zeminin doğru olmaması halinde iyi ilişkinin bir faydası olmayacağını söylediğini anımsattı. “İstişare diyalogla olur, monologla olmaz.” ifadelerini kullanan Erhürman, karşılıklı konuşmanın önemine işaret etti, bunun da “dosyaya hakim olmakla, özne olunmayan modelleri kabul etmemekle” yapılabileceğini belirtti.

 

“Bir yönetsel boşluk yaratıldı burada ve Kıbrıs Türk halkı özne değilmiş gibi yaratılan boşluk, algıda sloganla doldurulmaya çalışılıyor. Dolmaz.” diyen Erhürman, bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun, insanlarda bir değişim iradesi olduğunu savundu.

 

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