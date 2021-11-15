Erhürman: Halkın Alım Gücünü Koruyacak Adımlar Atılmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Tufan Erhürman, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının ardından Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruyacak adımlar atılması gerektiğini ancak Azınlık Hükümeti’nin bunu yapmadığını söyledi. Erhürman ve beraberindeki heyet, Güvercinlik köylerine ziyaret gerçekleştirdi ve köy halkının sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önümüzdeki seçimlerin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa Milletvekilleri Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali de eşlik etti. Köy halkı CTP heyetine yoğun ilgi gösterirdi.

ERHÜRMAN: HAYATI UCUZLATACAĞIZ DİYENLER ARDI ARDINA ZAM YAPTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasinin ağır bir darbe aldığına dikkat çeken Erhürman, geçtiğimiz bir yıl boyunca birçok olumsuzluğun yaşandığını vurguladı. ‘Hayatı ucuzlatacağız’ diye gelenlerin, bunu dedikten sonra art arda zamlar yapmaya başladığını ifade eden Erhürman, halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adımın da atılmadığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 3 milyar 250 milyon liralık protokol hakkında da konuşan Erhürman, “Kasım ayının ortasına geldik, bu paradan sadece 850 milyon TL geldi. Bunun önemli kısmı da savunma harcamalarına geldi” diye konuştu.

“MEMLEKET KAOSA SÜRÜKLENDİ”

Yaptıkları tüm uyarılara rağmen memleketin kaosa sürüklendiğine dikkat çeken Erhürman, 10 ay boyunca Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayından başka hiçbir şey konuşulmadığını söyledi. Dövizin yükselmesi durumunda alınabilecek tek önlemin, halkın alım gücünü korumak olduğunu vurgulayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin ise bunun tam aksine hayat pahalılığını dondurduğunu hatırlattı. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğiyle ilgili de konuşan Erhürman, söz konusu durum hakkında hiçbir plan ve program yapılmadığını kaydetti ve “Bu zihniyet sadece bugünü değil, geleceği de çalıyor. Bu vahim bir durumdur” dedi.

“UÇURUMUN KENARINA GELDİK”

Geçtiğimiz dönem ihalesiz akaryakıt getirildiğine de dikkat çeken Erhürman, “Bu memlekette uçurumun kenarına geldik. Artık karar verme zamanıdır” diye konuştu. Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu arkadaşların siyasette derdi bir şey olmaktır. Bir şey yapmak için değil bir şey olmak için siyaset yaparsanız memleket bu hale gelir. Bu seçim başka seçimlere benzemez.” Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki alım gücünün de her gecen gün daha da fazla açıldığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına reva görülen bu mu?” diye sordu.

ÜRETİCİ ÜRETİMDEN VAZGEÇECEK DURUMA GELDİ

Erhürman’ın ardından söz alan köy halkı ise, hem hayvancının hem çiftçinin üretimden vazgeçme noktasına geldiğini anlattı. Kuraklıktan dolayı bir türlü verim alınamadığının altını çizen köylüler, Azınlık Hükümeti’nin kuraklık ödemelerini de yapmadığından yakındı. Girdi maliyetlerinin fazla olmasından dolayı hayvancı ve çiftçinin durumunun günden güne kötüye gittiğine işaret eden köylüler, devletin plan ve programı olmadığı için üretimden vazgeçme noktasına doğru ilerlediklerini akardı.