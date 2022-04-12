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Erhürman: Halkta sizin hesapsız kitapsız kavgalarınızın bitmesini bekleyecek takat kalmadı!

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Erhürman: Halkta sizin hesapsız kitapsız kavgalarınızın bitmesini bekleyecek takat kalmadı!
Erhürman: Halkta sizin hesapsız kitapsız kavgalarınızın bitmesini bekleyecek takat kalmadı!

İşte açıklama;

Evet, elektrik fiyatları üzerindeki bu yük Sn. Atun'un da dediği gibi 2019'dan bu yana hükumetleriniz yaptığı yanlış uygulamalardan kaynaklandı. Evet, bu yükün tamamını yurttaşın, esnafın, üreticinin, işletmelerin sırtına bindiremezsiniz, çünkü batarlar. Evet, bu yükü KIB-TEK'in sırtında da bırakamazsınız, çünkü o da batar. Dolayısıyla evet, Maliye bu yükün bir kısmını sübvanse edecek! Bunu seçimden önce de söyledik. Siz zam kararını almadan önce de uyardık, söyledik. Bugün de söylüyoruz.

Bakanlar Kurulu içindeki kriziniz bittiyse, halkın yaşadığı krizi daha da büyütmeden sözünüzde durun ve doğru olanı yapın! Bu halkta sizin hesapsız kitapsız kavgalarınızın bitmesini bekleyecek takat kalmadı!

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