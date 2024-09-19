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Erhürman: Hayat pahalılığı artacak

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CTP Genel Başkanı Erhürman, yeni asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunarak, hayat pahalılığının artacağına dikkat çekti.
Erhürman: Hayat pahalılığı artacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni belirlenen asgari ücrete işveren tarafının itiraz edebileceğinin kuvvetle muhtemel olduğuna dikkat çekti.

“Doğru alternatif ne kırk katır, ne de kırk satırdır Ne insanların açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılması, ne de işletmelerin batması ve ekonominin güneye kaymasıdır” diyen Erhürman, alternatifin, ekonomiyi bu ülkenin bu işi bilen insanlarıyla birlikte yönetmek olduğunu belirtti. Tufan Erhürman, herkesin artık gerçekle yüzleşmesi gerektiğini işaret etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, şu ifadelere yer verdi:

“HAYAT PAHALILIĞI ARTACAK”

“Asgari ücret belirlendi. Net 35 bin 180 TL.

İşveren temsilcisinin katılmadığı toplantıda karar devlet ve işçi temsilcilerinin oy birliği ile alındı. Bu durumda işveren tarafının itiraz etmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

31 Mayıs 2024 geldi aklıma. 10 gün önce işçi tarafıyla birlikte oy kullanarak asgari ücreti belirleyen "hükumet", işveren tarafının itirazı üzerine 10 gün sonra işveren tarafıyla birlikte oy kullanarak belirlenmiş asgari ücret nette 124 TL azaltmıştı. Buraya not düşmekte yarar var! Bakalım ne olacak!

Ama arada ne olacağı belli! Başta küçükler olmak üzere işletmeler personel giderleri açısından sıkıntıya düştü. Fiyat ayarlaması yapabilenler (yani mal ve hizmetlerine zam yapabilenler) yapacak, hayat pahalılığı artacak. Yapamayanlar işçi çıkarma, daha ucuz işçiliğe yönelme, kayıt dışına düşme, hatta kapatma riskleriyle karşı karşıya kalacak.

31 Mayıs örneği hatırlanırsa "Kurultay'dan sonra" asgari ücretin düşme ihtimali var mı? Örneğini hatırlattım.

Düşerse bu arada yükselen fiyatlar da düşer mi? Bence düşmez. Asgari ücretle geçinen geçinebilir mi? Geçinemez.

“DOĞRU ALTERNATİF NE KIRK KATIR, NE DE KIRK SATIRDIR”

Düşmezse, yukarıda başta küçükler olmak üzere işletmeler için söylediklerim gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Bu durum, kaçak işçi sorununu da, kalite yitimini de, daha fazla üçüncü ülke vatandaşı işçiyi de, kapanan iş yerlerini de, ekonominin daha fazla güneye kaymasını da beraberinde getirir mi? Getirir!

"Kurultay sonrası" hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili "ayarlamalar" da gündeme gelebilir mi? İşaretlerini gördük!

Kırk katır mı, kırk satır mı? Bunca zamandır biz, "duvara doğru gidiyoruz. Bütün bunlar olacak. Ekonomiyi yönetmeniz lazım" derken kurultayla meşgul olanlar şimdi bizi bu soruyla karşı karşıya bırakacaklar. Birileri de bunca suskunluktan sonra "ne yapalım siz dediniz, biz sustuk ama şimdi buraya geldik işte. Ya kırk katırı seçeceğiz ya da kırk satırı" diyecekler.

Doğru alternatif ne kırk katır, ne de kırk satırdır. Ne insanların açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılması, ne de işletmelerin batması ve ekonominin güneye kaymasıdır.

“HERKES ARTIK GERÇEKLE YÜZLEŞMELİ”

Alternatif, ekonomiyi bu ülkenin bu işi bilen insanlarıyla birlikte yönetmektir. Onu da bu ülkeyi yönettiğini iddia ederek ülke yönetiminden başka her şeyle ilgilenenlerden beklemek mümkün değildir! Herkes artık gerçekle yüzleşmeli...”

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