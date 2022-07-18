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Erhürman: Hayat pahalılığının altında asgari ücret olmaz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda hayat pahalılığının altında asgari ücret olmaz” dedi.
Erhürman: Hayat pahalılığının altında asgari ücret olmaz

Erhürman, devletin esnafa ve zor durumda olan işletmelere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

   Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

   “Asgari ücret hayat pahalılığının altında artarsa işçiler geçinemeyecek. Bunda herkes hemfikir!

Asgari ücret hayat pahalılığı kadar artarsa, esnaf ve bazı işletmelerde istihdam edilen işçilerin bir kısmı işsiz kalacak, bir kısmı kayıt dışı çalışacak. Muhtemelen kayıt dışı çalışan ve/veya yabancı işçi sayısı daha da artacak! Bunda da hemen hemen herkes hemfikir.

   Her ikisi de sosyal patlamalara gebe! Bu şartlarda bu konu hala, artsın diyenlerle o kadar da artmasın diyenler arasında bir münazara şeklinde ele alınmaya devam mı edilecek? Enflasyon dolayısıyla gelirleri artan Maliye de oturup seyredecek ve esnafa ve zor durumdaki işletmelere maaş/sosyal sigorta prim desteği konusunu gündem yapmayacak öyle mi?!

   Bu anlamsız münazara bir an önce bitsin ve gündeme gelelim: İçinde bulunduğumuz koşullarda hayat pahalılığının altında asgari ücret olmaz! İnsanları perişan edersiniz! İçinde bulunduğumuz koşullarda esnaf ve zor durumda olan işletmelere destek vermemek olmaz! Ya işsizliği, kayıt dışılığı, yabancı işçiyi artırır ya da işletmeleri batırırsınız. Bir an önce konuşulması gerekeni konuşmaya başlayalım! Hep birlikte!”

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