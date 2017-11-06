Erhürman: “Haysiyet, adalet, üretim ve hizmet için geliyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet cumartesi günü Gazimağusa köylerine ziyaret düzenledi.

CTP açıklamasına göre, Akdoğan Belediyesi’nin halkın hizmetine sunduğu çocuk parkı ile kültür ve gençlik merkezinin açılışına da katılan Erhürman, Paşaköy’de halk toplantısı düzenledi. Toplantıda halkın sorularını da yanıtlayan Erhürman, CTP’nin yeni dönem politikaları hakkında bilgi verdi. CTP’nin bu düzeni değiştirmeye talip olduğunu, sistemin haysiyete ve adalete dayanan, üreten ve hizmet veren bir sistem haline dönüşmesi için çalışacaklarını kaydeden Erhürman, halktan tam yetki istediklerini belirtti.

HALKIN ADALET DUYGUSUNU YERLE BİR ETTİLER

Paşaköy’de köy kahvesinde yurttaşlarla buluşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “18 ay önce türlü oyunlar sonucunda” CTP’nin hükümetten ayrılmasının ardından kurulan UBP-DP hükümetinin ülkede taş üstünde taş bırakmadığını, yakın çevrelerine dağıttıkları menfaatlerle ülkedeki adalet duygusunu yerle bir ettiklerini belirtti.

Hükümetin halkın malını peşkeş çektiği birçok kararını mahkemeye taşıdıklarını ve hepsini de kazandıklarını belirten Erhürman, bu 18 ayın en büyük özelliğinin bütün bunların halkın gözünün önünde yaşanması olduğunu söyledi. Kamu arazilerinin, askeri arazilerin, kırsal kesim arsalarının, istihdamın ve kredilerin adaletsiz biçimde dağıtıldığını kaydeden Erhürman, bu gidişata artık bir dur denilmesi gerektiğini ve 7 Ocak’ta halkın önüne konulan sandıkta en sağlam cevabın verileceğini belirtti. Erhürman son olarak, “CTP olarak biz diyoruz ki bize inanın çünkü biz geçmişin hatasından da sevabından da ders aldık. Planımızla, programımızla geliyoruz. Adalete, haysiyete, üretime ve halkımızın hak ettiği kamu hizmetlerini alabilmesine inanıyoruz. Eğer siz de inanıyorsanız 7 Ocak yakındır, kurtuluşumuz bu seçimdedir” dedi.

“AKDOĞAN HİZMET ANLAYIŞIMIZIN ÖRNEĞİDİR”

Akdoğan’da CTP’li belediye başkanı Ahmet Latif’in hizmetlerinin CTP’nin hizmet anlayışının örneği olduğunu belirten Genel Başkan Tufan Erhürman, Akdoğan Gençlik ve Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Biz dinlerken ve izlerken yorulduk. Belediye başkanımız ve meclis üyeleri hala yorulmadılar ve gözlerinden belli oluyor ki bu hizmetlere hız kesmeden devam edecekler” dedi.

Erhürman siyasete giren herkesin aynı olduğu görüşünün çok büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayarak, “Kimisi siyasete bir şey olmak için girer, kimisi bir şey yapmak için girer. Kimisi var olan kaynakları har vurur harman savurur, birilerine menfaat dağıtır; kimisi kaynak yaratsın, hizmet sunsun diye canını dişine takar, kamusal menfaat sağlar. Kimisi siyasette sadece laf üretir, kimisi iş üretir” dedi. Erhürman, meselenin vizyon, niyet ve emek meselesi olduğunu belirterek Akdoğan’da gördüklerinin çalışılıp başarılacağına güzel bir örnek olduğunu kaydetti.