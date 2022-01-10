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Erhürman: Hayvancıya Destek Verilecek, Altyapı Eksiklikleri Giderilecek

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Erhürman: Hayvancıya Destek Verilecek, Altyapı Eksiklikleri Giderilecek
Erhürman: Hayvancıya Destek Verilecek, Altyapı Eksiklikleri Giderilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kuraklık ve hammadde fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenen tarım ve hayvancılık sektörüne destek verileceğini ve altyapı eksikliklerinin giderileceğini ifade etti.

Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Pamuklu köyünü ziyaret etti. Pamuklu köy muhtarı ve halkın sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de paylaştı.

Genç işsizlik oranının yüzde 30’a çıktığının altını çizen Erhürman, bölgeye gerekli yatırımları yaparak istihdam alanlarının açılabileceğini belirtti.

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