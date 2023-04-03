Erhürman: Haziran'da ara seçim sonrasında erken seçime gideceğiz!

Türkiye ile imzalanan protokole ilişkin konuşan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Kim ne derse desin, bu protokolden haberiniz olduğuna zinhar inanmam. Haberiniz bile yoktu. İçinde ne yazdığını da bilmiyorsunuz. muhalefete sormadınız çünkü haberiniz yoktu içeriğinden. Birebir biliyorum ki içinde ne yazdığını bilmiyordunuz” dedi.

Erhürman, “UBP çok iktidarda oldu, çok protokol imzaladı ama sizin geldiğiniz nokta; bir kâğıda sadece imza atmak. Siz müzakere eden değil, önünüze geleni imzalayan konumundasınız” şeklide konuştu.

Protokolde Mağusa’ya ilahiyat koleji açılması yönünde bir maddenin yer almasıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Bizim ülkemizde ilahiyat koleji var, fakülteleri var… Mezunlar veriyoruz ama bu mezunlar Din İşleri Başkanlığı altında görev alamıyor. Bir sürü işsiz ilahiyat mezunu var. Biz Türkiye’den insan getirmeye devam ediyoruz. İlahiyat kolejine çok mu ihtiyaç var?” diye sordu.

Tüm bu sorunların çözümünün erken seçim olduğuna işaret eden Erhürman, “Bu iş bitti. Haziran’da bir Milletvekili için seçim yapılması gerek Anayasa gereği. Bahane üretmeniz mümkün değil. Tek bir olanak var Anayasa’da, Haziran’dan itibaren 1 yıl içinde erken seçim olacağına ilişkin kararı9 bu yıl içinde vermeniz lazım. CTP olarak biz 1 Milletvekili için seçime gitmeyi savunmuyoruz. Anayasa’nın alternatif olarak koyduğu şeyin kararını alın, bu i bitsin artık. Artık eziyete döndünüz” şeklinde konuştu.