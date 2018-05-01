Erhürman: “Hedef iş güvenliği, özelde sendikalaşma ve iş güvencesini sağlamak”

Başbakan Tufan Erhürman, önümüzdeki dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği, özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesi, toplu sözleşme hakkının kullanımının yaygınlaştırılması, iş güvencesi gibi konularda başlamış ve başlayacak çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.
Önümüzdeki dönemde, özellikle yaz aylarında “İşçi sağlığı ve iş güvenliği, özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesi, toplu sözleşme hakkının kullanımının yaygınlaştırılması, iş güvencesi gibi konularda başlamış ve başlayacak çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini” ifade eden Başbakan Erhürman, ülkedeki yerli ve yabancı işçilerle dünyadaki tüm işçilerin bayramını kutladı.
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