Erhürman: Hem Meclis'te, hem de sokakta olacağız

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde;

"Bir sorun yok diyorlar; her şey süt limanmış gibi göstermeye çalışıyorlar.

Yarın Meclis'te, bu "belediyeler reformu" denilen şeyin ne kadar büyük sorunlar yaratacağını, Anayasaya neden aykırı olduğunu, belediyeleri reforme edeceğim derken, nasıl deforme edip hizmet verenleri de veremez, batmayanları da yüzemez hale getireceğini ayrıntılı biçimde anlatacağız.

Hem Meclis'te, hem de sokakta olacağız..."