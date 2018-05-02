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Erhürman: "Henüz mali kaynak aktarılmadı"

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Protokolün Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından imzalandığı iddiaları olduğunu da kaydeden Erhürman, prtokolün her yıl Başbakan tarafından imzalandığı gibi bu yıl da Başbakan olarak kendisi tarafından imzalandığını söyledi.
Erhürman: "Henüz mali kaynak aktarılmadı"

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol konusunda BRT’ye açıklamalarda bulundu.

BRT’de yayınlanan 17. Saat programında Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Başbakan Erhürman, TC ile imzalanan protokolün Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak aktarılması için her yıl rutin imzalanan bir protokol olduğunu vurguladı.

Erhürman, protokolün TC ile imzalanacak 2019-2021 Mali protokolü ile ilgili olmadığını vurgulayarak, bir yapısal dönüşüm programı olduğunu, TC’den aktarılan hibeler ve kredilerle ilgili usuller ve rakamları içerdiğini kaydetti.

Protokolün Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından imzalandığı iddiaları olduğunu da kaydeden Erhürman, prtokolün her yıl Başbakan tarafından imzalandığı gibi bu yıl da Başbakan olarak kendisi tarafından imzalandığını söyledi.

Protokol içerisinde rakamların yer aldığını vurgulayan Erhürman, henüz kaynak aktarılamadığını sebebinin ise seçim, hükümetin güvenoyu alması ve bütçenin 7 Nisan’da geçmesi ile olduğunu kaydetti.

Protokolün, TC’den gelen kaynağı etkili ve verimli kullanmak için imzalanan bir protokol olduğunu belirten Erhürman, kaynağın serbest kalması ile yapılması plananlanan çalışmaların başlayacağını söyledi ve kaynağın yıl sonuna kadar etkili ve verimli kullanılabilesinin önemini vurguladı.

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