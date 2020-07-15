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Erhürman: "Her alanda liderlik yapacağız"

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CTP Genel Başkanı ‘Kıbrıs Türk halkını tehlikelerden koruyabilecek en örgütlü gücün CTP olduğuna dikkati çekti…
Erhürman: "Her alanda liderlik yapacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını tehlikelerden koruyabilecek tek örgütlü gücün CTP olduğunu ve her alanda liderlik yapacaklarını söyledi.

Erhürman dün akşam beraberindeki heyetle birlikte CTP Mağusa İlçesi’nin Geçitkale’de düzenlediği etkinliğe katılarak partililere hitap etti. Kuruluğu günden bu yana CTP’nin Kıbrıs Türk halkına sahip çıkma ve öncülük etme özelliği taşıdığını ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının da en zor günlerde CTP’ye sahip çıktığının altını çizdi.

“ŞANS YANIMIZDA OLDU”

 

Yaklaşık 4 aydır pandemi sürecinden geçildiğini kaydeden Ana muhalefet CTP Lideri Tufan Erhürman, bu sürecin gerek sağlık, gerekse ekonomik açıdan Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit altına aldığını söyledi. Bu süreçte ülkeyi yönetenlerin de görevlerini yapmadıklarını ve bunun da büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Erhürman, şansın da yardımıyla Kıbrıslı Türklerin süreçten az hasarla kurtulduğunu ancak riskin halen devam ettiğini vurguladı. Kendilerinin gerek sokakta, gerek mecliste, gerekse basın yoluyla bu süreçte hükümete yardım eli uzattığını ancak bu talebin kabul görmediğini dile getiren Erhürman, halk sağlığının tehlikeye atıldığına işaret etti.

“CTP BU TOPLUMUN GAİLESİNİ ÇEKİYOR”

 

Kıbrıs Türk halkını koruyabilecek tek örgütlü gücün CTP olduğunun altını çizen Genel Başkan Tufan Erhürman şunları kaydetti:

“Bu toplumun bu halkın gailesini çekenler CTP’de toplandı. Biz hep emeğin partisi olduk. Kimin emeğe daha çok değer verdiğini pandemi sürecinde gördük. İşsiz kalan, maaşı yarı yarıya düşen, ödeneksiz izne çıkarıldılar diye evde oturan insanlar var. Şu an hükümette olanlar ise kimin hükümeti bozacağını tartışmakla meşgul. Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında rapor krizi yaşandı. Bu kadar krizin içinde bu halkın başka problemi yokmuşçasına, tek meselemiz raporun İngilizce gelip gelmemesi oldu. Bu ciddiyetsizlik bizi riske sokuyor. Bu yüzden bu halka 1970’ten beri olduğu gibi bir kez daha biz sahip çıkacağız, çözümü de biz getireceğiz.”

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