Erhürman: Her eleştiri yapanı, ihanetle suçlayan bir dil!

Erhürman, "Her eleştiri yapanı, ‘şerefsizlik’le, ‘ihanet’le, Kıbrıslı Türkleri ‘Rum'a yama yapmak’la, ‘Türkiye düşmanı olmak’la suçlayan bir dil!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Her eleştiri yapanı, "şerefsizlik"le, "ihanet"le, Kıbrıslı Türkleri "Rum'a yama yapmak"la, "Türkiye düşmanı olmak"la suçlayan bir dil!

Tahammülsüzlük! Bu, iyi bir hal değil! Bu halin ve bu dilin, zaten büyük sıkıntılarla boğuşan halkımızı daha da germesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz!”