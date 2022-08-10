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Erhürman: Her eleştiri yapanı, şerefsizlik’le suçlayan bir dil!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi
Erhürman: Her eleştiri yapanı, şerefsizlik’le suçlayan bir dil!

Erhürman, "Her eleştiri yapanı, ‘şerefsizlik’le, ‘ihanet’le, Kıbrıslı Türkleri ‘Rum'a yama yapmak’la, ‘Türkiye düşmanı olmak’la suçlayan bir dil!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Her eleştiri yapanı, "şerefsizlik"le, "ihanet"le, Kıbrıslı Türkleri "Rum'a yama yapmak"la, "Türkiye düşmanı olmak"la suçlayan bir dil!

Tahammülsüzlük! Bu, iyi bir hal değil! Bu halin ve bu dilin, zaten büyük sıkıntılarla boğuşan halkımızı daha da germesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz!”

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