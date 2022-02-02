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Erhürman: Her görüşü dinleyeceğiz ama duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  "Her görüşü dinleyeceğiz, okuyacağız, görüşmeler yapacağız ama 51 yıllık deneyimimizden, bu ülkeye ve halka dair vizyonumuzdan ve partimizin ortak aklından süzülen noktalardaki duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz" dedi
Erhürman: Her görüşü dinleyeceğiz ama duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz

İşte açıklama;

Yeni hükumet meselesi konusunda yine pek çok kişinin CTP ile ilgili olarak yorum yaptığı, hatta zaman zaman çizgiyi aşıp CTP'ye akıl verdiği bir dönem. "Stratejik olarak iktidarda olmayı istememe"den, "elini taşın altına koymama"ya kadar bir sürü iddia...

CTP siyasi nezaketi önemser; ilkeler üzerinden konuşur (ki Partimizin ilkeleri seçim süreci boyunca, bir kez daha, defalarca halkımızla paylaşılmıştır), koalisyonlarda istikrarın ancak ilkeler üzerinden bir araya gelen, uyumlu çalışabilecek olan ve birbirinde güven uyandıran ortaklar tarafından sağlanabileceğini bilir ve kararlarını yetkili organlarında alır.

Elbette her görüşü dinleyeceğiz, okuyacağız, görüşmeler yapacağız ama yukarıda sıraladığım, 51 yıllık deneyimimizden, bu ülkeye ve halka dair vizyonumuzdan ve Partimizin ortak aklından süzülen noktalardaki duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz.

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