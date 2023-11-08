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Erhürman: Her gün daha da yoksullaşıyoruz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Her gün daha da yoksullaşıyoruz” dedi.
Erhürman: Her gün daha da yoksullaşıyoruz

“Devlet'in İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe anketine göre nüfusun % 14.4'ü yoksulluk sınırının altında.

KTAMS'a göre Ekim ayı açlık sınırı 17,422 TL. Asgari ücretten 1722 TL fazla.

Ev almak, hatta kiralamak pek çok kişi için günden güne imkansızlaşıyor. Araba almak da öyle. Çocukların okul masraflarını karşılamak bile öyle!

Her gün daha da yoksullaşıyoruz, git gide ekonomik olarak da yoklaşıyoruz dediğimizde kızıyor "hükumet". Bilmediğimiz, başka bir alemden!”

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