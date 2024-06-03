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Erhürman: Her şeyi allem gallem ettiniz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda hükümete sert eleştriler yöneiltti.
Erhürman: Her şeyi allem gallem ettiniz

 

İlk olarak asgari ücrette yapılan değişikliğe değinen Erhürman, Asgari ücretin neden düşürüldüğünün halen açıklanmadığını kaydetti, “bu talimatı kimden aldınız?” diye sordu.

Asgari ücretin 124 lira düşürüldüğü gün elektriğe yüzde 13 zam yapıldığını da dile getiren Erhürman, ‘her şeyi allem gallem ettiniz. Hiçbir şey umurunuzda değil. Ortada bir trajedi var” diye konuştu.

Et ithali… Erhürman: Bu kadarı görülmedi

İthal etle ilgili de hükümete eleştiriler yönelten Erhürman, şunları söyledi:

“Tüzük vardı, et kesildikten sonra 8 ay içinde ithal edilebilir. CTP’li vekil uyarınca aklınıza geldi. Gece yarısı tüzük değiştirdiniz, 8 ay kuralı kaldırıldı. Bugüne kadar ithal etle ilgili elle tutulur hiçbir açıklama yapmadınız. İspanya, Hollanda oldu, 20 ton 40 ton oldu. Kemiksiz etdi, kemikli et oldu. Halen daha düzgün tek bir açıklama yok. Bu kadarı görülmedi."

 

 

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