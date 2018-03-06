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Erhürman: "Herhangi bir yargı kararını eleştirmeyeceğim"

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Erhürman: "Herhangi bir yargı kararını eleştirmeyeceğim"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” oybirliğiyle onaylandı.

Başbakan Tufan Erhürman, oylamadan önce yaptığı konuşmada, sapla samanının birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Başsavcılığın hukuki görüşlerinin bağlayıcı olmadığını ve mahkeme sonuçlarının da farklı çıkabileceğini kaydeden Erhürman, Başsavcılığın görüşlerine katılmamanın normal olduğunu ancak bazı eleştirilerin aşırı kaçtığını, dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

Kimsenin barış içinde bir arada yaşamayı riske atmaya hakkı olmadığını ve bu yönde atılacak davranışlarda bulunulmaması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Haksızlığı dile getirmek başka bir şeydir, bütün siyasi yatırımınızı halka bölmeye çalışarak kullanmak başka bir şeydir” dedi.

Açılan dava ve ara emirlerinin devleti zarara uğrattığını iddia etmenin doğru olmadığını, hak arama özgürlüğünün insan hakkı olduğunu söyleyen Erhürman, bunun hukuk devleti olmanın kuralları arasında yer aldığını kaydetti.

Erhürman, hane halkı kaleminin, engellilerle Gazimağusa Maraş ile Lefkoşa Surlariçi’ndeki yoksul çocuklar için kullanacağını belirtti. 

Hane halkı kalemi konusunda her bakanlığın kendi kriterini belirleyebileceğini söyleyen Erhürman, bugüne kadar bu kriterin belirlenmediğini ancak kendisinin bunu yaptığını ifade etti. 

Erhürman, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın bir sorusu üzerine, Başbakan olarak herhangi bir yargı kararını eleştiremeyeceğini, bunu yapması halinde kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alınacağını belirtti. 

Konuşmaların ardından “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname”si oylandı. Kararname, 13 işinin katılmadığı oylamada 37 kabul oyuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Cumhuriyet Meclisi’nde “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ele aldı. Kararname, 16 milletvekilinin katılmadığı oylamada 34 kabul oyuyla onay aldı.

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