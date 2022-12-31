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Erhürman: Herkesin Umudu 2023’te Daha Müreffeh Bir Ortama Kavuşmak

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Erhürman: Herkesin Umudu 2023’te Daha Müreffeh Bir Ortama Kavuşmak
Erhürman: Herkesin Umudu 2023’te Daha Müreffeh Bir Ortama Kavuşmak

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’ye yeni yıl dolayısıyla BRT’ye röportaj verdi…

Erhürman, 2022’nin hayırla yad edilecek bir yıl olmadığını belirterek geride bırakılan yılın demokratik ve ekonomik açıdan olumlu bir yıl olmadığını dile getirdi.

Erhürman, herkesin umudunun 2023’te hem demokratik hem de ekonomik açıdan çok daha müreffeh bir ortama kavuşmak olduğunu söyledi.

Halk olarak yaşanan olaylara tepki koymak gerektiğini belirten Erhürman, tüm dünyada Ukrayna Rusya savaşı ve pandemi nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılar yaşandığını dolayısıyla her şeyi de KKTC’ye yüklemenin doğru olmadığını belirtti.
SES ÇIKIŞI

Kriz dönemlerinde en fazla istikrara ihtiyaç duyulduğunu ancak KKTC’de bunun tam tersinin yaşandığını söyleyen Erhürman, siyasette yaşananların ise ülkeye zaman kaybettirdiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, 2023’de ülkedeki istikrarsızlığın geride bırakılması ve halkın iradesinin yenilenmesi gerektiğini ayrıca gelir dağılımında gittikçe derinleşen uçurumu kapatacak plan ve programların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, tüm halka sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diledi.

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