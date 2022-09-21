  • BIST 3.254,61
  • Altın 987.877
  • Dolar 18.3177
  • Euro 18.1686
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Erhürman: Hizmetler Aksadı Diye Sendikalar mı Suçlanacak

» »
Kamuda örgütlü sendikaların grev ve eylem başlatmasıyla ilgili açıklamayan Tufan Erhürman, eylem ve grevlerin sebebinin,"Hükümet"e mensup bakanlar tarafından verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulması’ olduğunu söyledi.
Erhürman: Hizmetler Aksadı Diye Sendikalar mı Suçlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamuda örgütlü 12 sendikanın grev ve eylem başlatmasıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu.


Erhürman, 12 sendikanın eyleme gitmesinin sebebinin "Hükümet"e mensup bakanlar tarafından verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“12 sendika grev başlattı. Sebep? "Hükümet"e mensup bakanlar tarafından kendilerine verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulmamış olması! Şimdi hizmetler aksadı diye sendikalar mı suçlanacak?

Sözünüzü tutmayacaksınız, grev yapan sendikalar suçlu olacak! Anayasa'yı bile bile ihlal edeceksiniz, Mahkeme'ye giden muhalefet suçlu olacak! Hukuka aykırı karar alacaksınız, aleyhinize karar veren mahkeme suçlu olacak! Siz bu yaptığınıza hala "ülkeyi yönetmek" mi diyorsunuz?!”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şan; “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Güçlü Sesimiz Oldu”21 Eylül 2022 Çarşamba 12:52
  • Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş haberi Rum basınında21 Eylül 2022 Çarşamba 12:03
  • DÜÇ’ten kasaplık hayvan satışı…21 Eylül 2022 Çarşamba 11:25
  • Bağımsızlık Yolu basın açıklaması yayımladı21 Eylül 2022 Çarşamba 10:45
  • Özkızan: Halkın ve Emekçinin Ekonomisini Kötüleştiren Kararlar ve Gelişmeler, Büyük Sermayenin Ekonomisini İyileştiriyor21 Eylül 2022 Çarşamba 10:39
  • Memur-Sen Başkanı Manga: Grev dahil tüm eylemlere tam destek veriyoruz21 Eylül 2022 Çarşamba 10:32
  • Zorlu Töre: Erdoğan’ın KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz21 Eylül 2022 Çarşamba 10:30
  • Lefkoşa'da Yangın!21 Eylül 2022 Çarşamba 09:57
  • Trafik'te Asayiş Ve Denetim21 Eylül 2022 Çarşamba 09:57
  • 3 Bölgede Hırsızlık!21 Eylül 2022 Çarşamba 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti