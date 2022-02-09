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Erhürman: Hukuk devleti yolunda hepimize büyük görev düşmektedir

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Açıklamada "Daha önce meydana gelen silahlı saldırıların ardından dün gece gerçekleştirilen menfur cinayet bir yanda geride başsağlığı ve sabır dilediğimiz yaslı aileler bırakmış, diğer yandan ülkedeki güvenlik algısını ciddi biçimde yaralamıştır" denildi
Erhürman: Hukuk devleti yolunda hepimize büyük görev düşmektedir

Daha önce meydana gelen silahlı saldırıların ardından dün gece gerçekleştirilen menfur cinayet bir yanda geride başsağlığı ve sabır dilediğimiz yaslı aileler bırakmış, diğer yandan ülkedeki güvenlik algısını ciddi biçimde yaralamıştır.

Önemli sıkıntılarla karşı karşıya olan Kıbrıs Türk halkı, var olan sıkıntılarının yanında bir de korku iklimine hapsedilmeyi, güvensizlik kriziyle karşı karşıya bırakılmayı hak etmemekte, reddetmektedir.

Resmi makamların, Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak en alttaki güvenlik birimlerine kadar tüm unsurlarıyla halkın doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması ve bu olayların en erken zamanda aydınlatılması için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir.

Yaşanan olaylar, aynı zamanda, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının, bu teşkilatın işlevlerinin ve donanımının hızla yeniden gözden geçirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur.

Kıbrıs Türk halkı, hukuk devleti ilkesi ve temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, güven içinde, dünyalı bir halk olarak yaşamayı hak etmektedir ve bu yolda hepimize büyük görev düşmektedir.

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